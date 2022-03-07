В ЄС найближчими днями обговорять заявку України на вступ

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що заявку України щодо членства в Євросоюзі обговорять найближчими днями.

Про це написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Солідарність, дружба та безпрецедентна допомога ЄС Україні непохитні. Найближчими днями ми обговоримо заявку України на членство", – написав Мішель.

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The EU’s solidarity, friendship and unprecedented assistance for #Ukraine are unwavering.



We will discuss Ukraine’s membership application in coming days. — Charles Michel (@eucopresident) March 7, 2022

Президент України Володимир Зеленський підписав заяву про вступ до ЄС на п'ятий день після початку російського вторгнення.

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Він попросив блок дозволити Україні негайно набути членства відповідно до спеціальної процедури, оскільки вона захищає себе від російських військ.

Раніше 7 березня глава МЗС України Дмитро Кулеба висловився за те, щоб заявку України на членство в ЄС розглядали окремо від заявок Грузії та Молдови.

Як відомо, 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства після того, як відповідну заявку підписав президент Володимир Зеленський.

Свої заявки слідом подали Молдова та Грузія, які разом з Україною утворюють формат "асоційованого тріо".

Детально про заявку України щодо членства дивіться у пояснювальному відео ЄвроПравди або читайте у статті "До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ"