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В ЄС найближчими днями обговорять заявку України на вступ

"Європейська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 16:00
Фото Кабміну

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що заявку України щодо членства в Євросоюзі обговорять найближчими днями.

Про це написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Солідарність, дружба та безпрецедентна допомога ЄС Україні непохитні. Найближчими днями ми обговоримо заявку України на членство", – написав Мішель.

Президент України Володимир Зеленський підписав заяву про вступ до ЄС на п'ятий день після початку російського вторгнення.

Він попросив блок дозволити Україні негайно набути членства відповідно до спеціальної процедури, оскільки вона захищає себе від російських військ.

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Раніше 7 березня глава МЗС України Дмитро Кулеба висловився за те, щоб заявку України на членство в ЄС розглядали окремо від заявок Грузії та Молдови.

Як відомо, 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства після того, як відповідну заявку підписав президент Володимир Зеленський.

Свої заявки слідом подали Молдова та Грузія, які разом з Україною утворюють формат "асоційованого тріо".

Детально про заявку України щодо членства дивіться у пояснювальному відео ЄвроПравди або читайте у статті "До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ"

Теми: ЄСєвроінтеграціяУкраїна
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