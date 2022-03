В ЄС найближчими днями обговорять заявку України на вступ

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що заявку України щодо членства в Євросоюзі обговорять найближчими днями.

Про це написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Солідарність, дружба та безпрецедентна допомога ЄС Україні непохитні. Найближчими днями ми обговоримо заявку України на членство", – написав Мішель.

The EU’s solidarity, friendship and unprecedented assistance for #Ukraine are unwavering.



We will discuss Ukraine’s membership application in coming days.