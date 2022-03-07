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Зупинити купівлю російського газу і нафти Європою наразі неможливо – Джонсон

Понеділок, 7 березня 2022, 17:58

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що, ЄС не зможе зупинити закупівлю та споживання російських вуглеводнів, попри заклики до цього.

Джерело: заява Джонсона на спільній пресконференції з прем’єрами Нідерландів та Канади у Лондоні, "Європейська правда".

Джонсон наголосив, що Британія, на відміну від інших держав Європи, має привілейоване становище щодо постачання нафті й газу, бо не має настільки залежності від РФ, однак він все одно підтримує позицію колег, які вирішили вивести закупівлю нафти й газу з-під санкцій.

"Ми маємо розуміти, що неможливо за одну ніч позбавитися залежності від нафти і газу, навіть від російського. Жодна країна не може цього зробити. У Британії ця проблема менша, але всі країни в різному становищі", - пояснив Джонсон.

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