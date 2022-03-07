Ворожому льотчику, що обстрілював Харківщину, оголошено підозру

Про підозру повідомлено російському льотчику, який наносив авіаудари по містам Харківщини.

Джерело: Офіс генпрокурора у Facebook

Деталі: Прокуратура зазначає, що цей російський льотчик має звання підполковника, є заступником командира одного з авіаційних полків ЗС РФ.

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ОГП не вказує імені льотчика, але ймовірно, йдеться про підполковника Максима Криштопу. Саме його літак було збито над Харковом, а СБУ показала допит цього окупанта.

Йому повідомлено підозру за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, що призвела до загибелі людей, а також порушення законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 24 лютого та 3 березня 2022 року підозрюваний та штурман, виконуючи незаконний наказ командувача армії військово-повітряних сил протиповітряної оборони РФ, злетіли з аеродрому у Воронежі (РФ), незаконно перетнули державний кордон України та завдали авіаудари по м. Ізюм Харківської області. Внаслідок цих дій загинуло 8 мирних мешканців.

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Крім того, 6 березня 2022 року ці ж особи здійснили бомбардування м. Харкова з метою знищення регулярних частин Збройних Сил України. Внаслідок цього у Харкові повністю або частково було зруйновано багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медичні установи, заклади освіти та гуртожитки.

Літак був уражений військовослужбовцями ЗС України. Після його падіння підозрюваного було затримано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Управління СБУ в Харківській області.