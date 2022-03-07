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Земан нагородить Зеленського вищою нагородою Чехії

"Європейська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 22:00

Президент Чехії Мілош Земан несподівано оголосив рішення про нагородження українського президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на denik.cz, про це Земан оголосив під час масового нагородження, що відбулося 7 березня. 

"Президент (Володимир Зеленський) показав мужність і хоробрість, залишившись у своїй країні, незважаючи на пропозиції про евакуацію", - пояснив своє рішення Мілош Земан. За його словам, Володимира Зеленського буде нагороджено найвищою державною нагородою Чехії (ймовірно, мова йде про орден "Білого лева").

Варто зазначити, що нинішнє нагородження супроводжувалося низкою скандалів. Воно мало відбутися наприкінці минулого року, проте було перенесено через хворобу Земана. Цього ж разу низка нагороджених повідомили, що не прийдуть на церемонію через колишні проросійські погляди Мілоша Земана.

Нагадаємо, що Мілош Земан довгий час вважався найбільш дружнім до путіна голової країни-члена ЄС. Зокрема, він пропонував Україні домовитися з РФ про фінансову компенсацію за анексований Крим.

Втім,  попри ці заяви, Земан засудив російське вторгнення в Україну, заявивши, що "таким чином Росія чинить злочин проти миру".

Згодом Мілош Земан висловив на підтримку нових санкцій проти РФ, а також підписав заяву лідерів ЄС, що підтримують прискорену процедуру прийняття України до Євросоюзу.

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Теми: ЧехіяЗеленський
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