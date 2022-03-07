Кулеба: Якщо Путін не боїться зустрічі з Зеленським, хай поговорять

Глава МЗС Дмитро Кулеба наголошує на необхідності прямих переговорів президентів України Володимира Зеленського і Росії Володимира Путіна.

Джерело: Кулеба в ефірі українських телеканалів

Деталі: Міністр наголосив, що в Україні давно прагнули розмови між Зеленським і Путіним.

"Я це ще раз скажу Лаврову. Наш президент не боїться нічого. В тому числі прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, хай сядуть, поговорять", - сказав він.

Кулеба також заявив, що готовий до предметної розмови зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим задля припинення війни 10 березня, якщо той на неї налаштований.

Пряма мова: "Якщо він (Лавров – ред.) налаштований на серйозну розмову, то ми, як дипломат з дипломатом, серйозно поговоримо. Якщо він почне повторювати ту саму абсурдну пропаганду, яка останнім часом від нього лунає, тоді він від мене почує сувору правду, на яку він заслуговує.

Але я ще раз хочу наголосити: якщо пан Лавров налаштований на предметну бесіду, то я до неї теж готовий. Я готовий говорити будь з ким заради того, щоб в Україні встановився мир і не вбивали українських громадян, не руйнували наші міста та села".

Більше деталей: Разом з тим, Кулеба зазначив, що його перші слова до Лаврова на зустрічі 10 березня будуть: "Пане Лавров, я вважаю, що цю зустріч я проводжу із співучасником, співорганізатором злочину, агресії проти України. Водночас на цих переговорах ви можете зупинити, принаймні зробити спробу зупинити цей злочин. Тому давайте серйозно поговоримо".

Що передувало: Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу анонсував, що у четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч глав МЗС Туреччини, України та Росії.