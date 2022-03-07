Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти заявили про зупинку вогню і "гумкоридори" для п'яти міст

Денис КарловськийПонеділок, 7 березня 2022, 22:36
Окупанти заявили про зупинку вогню і гумкоридори для п'яти міст
Люди стоять 7 березня на перонах київського вокзалу, чекаючи на потяг для евакуації зі столиці. Фото: getty images

Російські окупанти заявляють, що готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації населення Києва, Харкова, Маріуполя, Сум та Чернігова о 10:00 8 березня.

Джерело: російське державне видання "РИА Новости"

Деталі: Нібито російське міністерство оборони оголошує "режим тиші" з 10 години 8 березня для виходу населення з цих п'яти міст.

Реклама:

Ані маршруту коридорів, ані механізми забезпечення припинення вогню не опублікували.

Передісторія:

  • 7 березня відбувся третій раунд перемовин між українською та російською делегаціями в Білорусі. Член української делегації Михайло Подоляк повідомив, що сторони узгодили певні логістичні моменти щодо забезпечення гуманітарних кордиорів у містах, які опинилися оточені окупаційними військами РФ або постраждали від ракетних та авіаційних ударів. Водночас російська делегація сказала, що її очікування від перемовин не справдилися.
  • Зранку 7 березня російські окупанти оголосили так званий "режим тиші", без узгодження з українською стороною, і запропонували мирним мешкацням евакуюватися на територію Росії та Білорусі.
  • Із гарячих точок у передмістях Києва впродовж 7 березня вдалося евакуваюти 2 тисячі людей, але ще 4 тисячі лишилися в зруйнованих будинках без світла, води, тепла та їжі.
  • 6 березня російські окупанти розпочали обстріли та зірвали відкриття "гуманітарного коридору" з Маріуполя. Вона була запланована на 12 годину дня.
  • 5 березня російські загарбники також зірвали заплановану евакуацію населення з Маріуполя та Волновахи.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійнаевакуаціябойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Арахамія заявив, що росіяни зваблювали Україну "миром" за нейтралітет
В Естонії готуються до закриття кордону з Росією, встановлюють огородження
У Росії пригрозили помстою Молдові за приєднання до санкцій ЄС
Останні новини
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
Усі новини...
Реклама: