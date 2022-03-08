Проєкт рішення: ЄС відмовляється від імпорту російського газу, нафти та вугілля

Лідери Європейського союзу на саміті, що відбудеться цього тижня, домовляться про поетапну відмову ЄС від імпорту російських енергоресурсів.

Джерело: Reuters

Дослівно проєкт заяви лідерів ЄС: "Ми домовилися про поетапну відмову від імпорту російського газу, нафти та вугілля".

Деталі: Однак така відмова буде складною для країн Єврозони, оскільки ЄС купує у Росії 45% газу, що імпортується, РФ також покриває близько третини потреб у нафті і майже половину – у вугіллі.