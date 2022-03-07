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У Бердянську місцеві щодня протестують проти окупації

Понеділок, 7 березня 2022, 21:50

У тимчасово окупованому російськими військами Бердянську щодня відбуваються проукраїнські мітинги.

Джерело: місцеві жителі у коментарі УП.

Крім того, у місті з'явився мобільний зв'язок.

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Як відомо, 28 лютого російські окупаційні війська тимчасово захопили район міста Бердянськ на березі Азовського моря.

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Теми: БердянськРосіяакціївійна
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