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Кулеба анонсував "серйозні новини" щодо заявки України на членство в ЄС

Понеділок, 7 березня 2022, 23:01

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що цього тижні слід очікувати важливі новини щодо заявки України на членство в Європейському союзі.

Про це він заявив у спілкування з журналістами, пише "Європейська правда".

Кулеба розповів, що деякі країни, що раніше не підтримували вступ України, після російського вторгнення змінили свою позицію, хоча хто конкретно, він не назвав.

"Ситуація змінилася. Я поки що не буду відповідати, які конкретно країни займають зараз скептичну позицію. Але деякі з тих країн, які були негативно налаштовані, тепер нас реально підтримують. Деякі все ще ні. Але чекайте, на цьому тижні будуть серйозні новини, пов'язані з нашим членство в Європейському союзі", - сказав Кулеба.

"Тиждень тому ми були до вступу в ЄС приблизно так, як з Києва до Місяця, а тепер наш вступ це приблизно як з Києва до Вінниці", - додав він.

Нагадаємо, посли ЄС у понеділок обговорили заявки на вступ України, Молдови та Грузії і попросили Єврокомісію розглянути запити країн та надати свою оцінку.

Тепер французьке головування в ЄС надішле три листи до Європейської комісії з проханням оцінити заявки трьох країн.

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Раніше Кулеба висловився за те, щоб заявку України на членство в ЄС розглядали окремо від заявок Грузії та Молдови.

Детально про заявку України щодо членства дивіться у пояснювальному відео ЄвроПравди або читайте у статті "До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ"

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