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На Луганщині окупанти же складають списки тих, хто підтримує Україну

Світлана КізіловаПонеділок, 7 березня 2022, 23:15

У Ради нацбезпеки і оборони України є дані про те, що російські загарбники на захоплених територіях складають списки українців, які є "неблагонадійними", і до яких планується застосувати заходи впливу.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram

Деталі: У Центрі констатують, що інформація про так звані "розстрільні списки", яка нещодавно озвучувалася багатьма американськими високопосадовцями та значною мірою була піддана сумніву, частково виявилася правдивою. 

Дослівно: "Так, на новоокупованих територіях Луганської області до "МГБ ЛНР" звернулися прибічники "республики", які сформували "список неблагонадежных граждан, которые помогали геноцидить граждан…". 

Застерігаємо посібників окупаційної влади: допомога ворогу – це ваша безпосередня участь у вчинених окупантами злочинах, за які зовсім скоро доведеться відповідати за українським законодавством". 

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Теми: ОРДЛОокупаціяРосіявійна
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