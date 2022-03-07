У Ради нацбезпеки і оборони України є дані про те, що російські загарбники на захоплених територіях складають списки українців, які є "неблагонадійними", і до яких планується застосувати заходи впливу.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram

Деталі: У Центрі констатують, що інформація про так звані "розстрільні списки", яка нещодавно озвучувалася багатьма американськими високопосадовцями та значною мірою була піддана сумніву, частково виявилася правдивою.

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Дослівно: "Так, на новоокупованих територіях Луганської області до "МГБ ЛНР" звернулися прибічники "республики", які сформували "список неблагонадежных граждан, которые помогали геноцидить граждан…".

Застерігаємо посібників окупаційної влади: допомога ворогу – це ваша безпосередня участь у вчинених окупантами злочинах, за які зовсім скоро доведеться відповідати за українським законодавством".