Зеленський відкликає українських миротворців з усього світу для захисту держави
Вівторок, 8 березня 2022, 01:17
Президент України Володимир Зеленський відкликає всіх українських миротворців з усіх місій у світі для оборони держави проти російського агресора.
Джерело: заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга у Facebook
Пряма мова: "Президент України В.Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців -високопрофесійних військових -з усіх місій у світі. Разом з обладнанням.
Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії.
Слава Україні!".
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