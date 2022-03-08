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Зеленський відкликає українських миротворців з усього світу для захисту держави

Валентина РоманенкоВівторок, 8 березня 2022, 01:17

Президент України Володимир Зеленський відкликає всіх українських миротворців з усіх місій у світі для оборони держави проти російського агресора.

Джерело: заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга у Facebook

Пряма мова: "Президент України В.Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців -високопрофесійних військових -з усіх місій у світі. Разом з обладнанням.

 

Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії.

Слава Україні!".

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Теми: війнаЗеленський
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