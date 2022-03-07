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На Житомирщині окупанти завдали авіаударів по трьох об’єктах 

Денис КарловськийПонеділок, 7 березня 2022, 22:19
На Житомирщині окупанти завдали авіаударів по трьох об’єктах 
Ілюстративне фото ДСНС

Російські окупанти завдали авіаударів по трьох військових об’єктах у Житомирі та околицях.

Джерело: відеозвернення Житомирського міського голови Сергія Сухомлина 

Пряма мова Сухомлина: "Нещодавно був нанесений черговий авіаудар в районі Промислової (вулиці – ред.) по нафтобазі "Окко". Поки що ми не маємо підтвердження, що є жертви. 

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Також був нанесений авіаудар по бронетанковому заводу (смт. Новогуйвинське – ред.) та по аеропорту "Озерне" (смт. Озерне – ред.). Все як останніми днями. Тримаємося. Разом ми сила".

Передісторія: 

  • Увечері 7 березня очевидці поширили в соцмережах відео, як у Житомирі та Черняхові внаслідок обстрілів окупантів горять нафтобази.
  • Зранку 7 березня російські загарбники розтрощили на Житомирщині історичну пам’ятку – православну дерев’яну церкву 1862 року.
  • 4 березня російські окупанти зруйнували авіударом будівлю школи. До цього 2 березня бомба з російського літака влучила в житловий будинок у Житомирі поруч із лікарнею.
  • 28 лютого російські окупанти застосували ракети з комплексів "Іскандер" проти аеродрому біля Житомира.

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Теми: ЖитомирРосіявійнаобстріл
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