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Зеленський: Ми відбудуємо наші міста кращими, ніж будь-яке місто в Росії

Альона Мазуренко Понеділок, 7 березня 2022, 22:21
Зеленський: Ми відбудуємо наші міста кращими, ніж будь-яке місто в Росії
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський зазначив, що в Україні відбудують всі міста, які знищила Росія і вони будуть в рази кращі, ніж всі разом взяті міста Росії.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Той, хто повторював: "Мы один народ", – точно не розраховував на таку реакцію.

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На півдні нашої країни розгорнувся такий національний рух, такий потужний прояв українськості, який там на вулицях і площах ми ще не бачили. І який для Росії – як страшний сон.

Вони забули, що ми не боїмося автозаків і кийків. Не боїмося танків і кулеметів. Коли на нашому боці правда.

Маріуполь і Харків, Чернігів і Суми. Одеса і Київ. Миколаїв. Житомир і Коростень. Овруч.

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Ми знаємо – ненависть, яку ворог приніс з обстрілами і бомбами у наші міста, не залишиться там.

Не буде жодного сліду від неї. Ненависть – це не про нас, тому від ворога не буде жодного сліду.

Ми усе відбудуємо. Ми зробимо наші міста, які окупант руйнував, кращими, ніж будь-яке місто в Росії.

Енергодар, Чорнобиль та інші місця, де варвари просто не розуміють, що вони хочуть захопити. Що вони хочуть контролювати".

Деталі: Зеленський відзначив, що українська армія тримає позиції і наносить противнику надзвичайно болісних втрат: "Якщо треба – може помститись. За кожне зло, ракету, бомбу та зруйнований цивільний обʼєкт".

Він нагадав, що окупанти в Макарові на Київщині обстріляли хлібозавод: "Ким треба бути, щоб таке робити?"

Також російські загарбники зруйнували церкву в Житомирській області, побудовану у 1862 році.

Щодо гуманітарних коридорів, то президент розповів, що окупанти замінували дорогу, яку погоджували для підвезення продуктів і ліків у Маріуполь.

Пряма мова: "Вони знищують навіть автобуси, які мають вивозити людей. Але...

При цьому вони роблять так, щоб відкрився невеличкий коридор на окуповану територію. На кілька десятків людей. Не так у Росію, як до пропагандистів. Прямо до них на телекамери. Мовляв, ось хто рятує. Просто цинізм. Просто пропаганда. Нічого більше. Жодного гуманітарного сенсу".

Президент відзначив, що залишається в Україні на Банковій і не збирається нікуди їхати. 

Крім того, він нагородив майже сотню українських захисників. 

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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