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Зеленський нагородив 96 героїв, які відбивають агресію РФ

Катерина ТищенкоПонеділок, 7 березня 2022, 22:32
Зеленський нагородив 96 героїв, які відбивають агресію РФ
фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 96-ти українських військових.

Джерело: звернення президента

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Пряма мова: "Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами України 96-ти українських героїв".

Деталі: Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджені:

  • Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальону, який вступив у бій з батальйонною тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою і нестандартній тактиці.
  • Капітан Силівакін Ростислав Олександрович – командир механізованого батальйону, який успішно боровся з переважаючими силами противника, звільняючи українські міста і села на Сумщині.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагородженя:

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  • Лейтенант Лозовий Ігор Сергійович – діючи у складі групи, зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалась у напрямку траси Житомир-Київ.
  • Лейтенант Потуремець Віталій Вікторович – у бою проявив зразкову мужність та холоднокровність, знищуючи колону техніки противника поблизу Києва, був поранений.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджується:

  • Майстер-сержант, командир автомобільного взводу Барилюк Валентин Вікторович. Завдяки його хоробрим діям і особистій рішучості, танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов з оточення, дорогою знищуючи ворога.

На сайті президента поки не оприлюднено даний указ.

Теми: Зеленськийвійнанагороди
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