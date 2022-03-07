Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін заперечує, що відправить на війну до України строковиків та резервістів

Світлана КізіловаПонеділок, 7 березня 2022, 22:47
Путін заперечує, що відправить на війну до України строковиків та резервістів
Путін, скрин з відео

Президент країни-агресора Володимир Путін звернувся до російських жінок і пообіцяв їм, що не задіюватиме у військових діях на території України російських солдатів строкової служби та резервістів. Раніше він також обіцяв не здійснювати військових маневрів, після чого розв'язав війну.

Джерело: ТАСС

Деталі: Путін заявив, що ні військовослужбовці строкової служби, ні резервісти нібито не задіяні і не будуть задіяні у війні з Україною.

Реклама:

Пряма мова Путіна: "У бойових діях не беруть участі і не братимуть участі солдати, які проходять строкову службу, і не буде проводитися додатковий заклик резервістів із запасу".

Нагадаємо:

Високопосадовець міністерства оборони США повідомив, що майже 100% російської бойової потужності, розгорнутої для вторгнення, вже перебуває на території України. А оскільки це угруповання складало три чверті від усієї армії РФ, то війна з Україною значно послабила військову міць Москви.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаПутінРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
війна
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 74 людей
В Україну з неоголошеним візитом в суботу приїде міністр закордонних справ Японії
Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 59 разів: вбили 3 людей
Останні новини
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
Усі новини...
Реклама: