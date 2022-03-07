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Під Харковом українські захисники ліквідували генерала окупаційних військ РФ 

Денис КарловськийПонеділок, 7 березня 2022, 23:54
Убитий генерал-майор Віталій Герасимов. Фото: гур мо

Українські захисники ліквідували під Харковом російського генерал-майора Віталія Герасимова.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України 

Дослівно: "Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. 

Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії".

Деталі: Знищений Герасимов брав участь у другій чеченській війні, російській військовій операції в Сирії та анексії Криму.

За даними ГУР, він отримав медаль "За отримання Криму".

Крім того, українські розвідники перехопили розмови офіцерів російських окупаційних військ. Між собою вони визнають, що в них страшні проблеми зі зв’язком між частинами та підрозділами, а також є значні втрати особового складу.

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Представник окупаційних військ на ім’я Дмитро каже, що евакуація частин і підрозділів, які зазнали втрат у боях, затягується.

Теми: Росіявійнаарміярозвідка
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