Під Харковом українські захисники ліквідували генерала окупаційних військ РФ
Українські захисники ліквідували під Харковом російського генерал-майора Віталія Герасимова.
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Дослівно: "Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії.
Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії".
Деталі: Знищений Герасимов брав участь у другій чеченській війні, російській військовій операції в Сирії та анексії Криму.
За даними ГУР, він отримав медаль "За отримання Криму".
Крім того, українські розвідники перехопили розмови офіцерів російських окупаційних військ. Між собою вони визнають, що в них страшні проблеми зі зв’язком між частинами та підрозділами, а також є значні втрати особового складу.
Представник окупаційних військ на ім’я Дмитро каже, що евакуація частин і підрозділів, які зазнали втрат у боях, затягується.
Передісторія:
- 7 березня українські захисники ліквідували двох російських підполковників у ході контрнаступу на Чугуїв.
- 6 березня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв про ліквідацію полковника окупаційних військ РФ Костянтина Зизевського.
- Про втрати серед офіцерського складу навіть офіційно визнали в окупаційному міністерстві.
- У ході боїв під Гостомелем загинув російський полковник Костянтин Огій, який керував росгвардією в Кемеровській області в Сибіру.