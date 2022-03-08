УЗ перевезла понад 1,5 млн пасажирів до західних областей
Вівторок, 8 березня 2022, 00:45
Cтаном на 6 березня "Укрзалізниця" перевезла 1,6 млн людей до західних областей.
Джерело: голова правління УЗ Олександр Камишін, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Зазначається, що 108 тисяч людей з допопогою УЗ виїхали за кордон.
У рамках програми "Залізна допомога" компанія нарощує обсяги перевезення гуманітарних вантажів у зворотному напрямку - із заходу до регіонів, де вона необхідна.
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