Українців попереджають про новий шкідливий файл

В Україні ворожі хакери запустили новий шкідливий файл.

Джерело: Держспецзв’язку

Дослівно: "Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявлено файл "довідка.zip", який містить файл контекстної довідки "dovidka.chm".

"У разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими індикаторами – ізолювати комп'ютери та повідомити CERT-UA з метою координації подальших заходів".

Деталі: Зазначений CHM-файл містить зображення-приманку "image.jpg" (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл "file.htm" зі шкідливим програмним кодом.

Його запуск призводить до установлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor.