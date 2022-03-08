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Українців попереджають про новий шкідливий файл

Вівторок, 8 березня 2022, 01:41
фото: Getty Images

В Україні ворожі хакери запустили новий шкідливий файл.

Джерело: Держспецзв’язку

Дослівно: "Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявлено файл "довідка.zip", який містить файл контекстної довідки "dovidka.chm".

"У разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими індикаторами – ізолювати комп'ютери та повідомити CERT-UA з метою координації подальших заходів".

Деталі: Зазначений CHM-файл містить зображення-приманку "image.jpg" (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл "file.htm" зі шкідливим програмним кодом.

Його запуск призводить до установлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor.

Теми: хакерикібербезпекавійна
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