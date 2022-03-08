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Ткаченко запропонував ЄС підключити українські канали замість російських

Анастасія КалатурВівторок, 8 березня 2022, 01:19
Ткаченко запропонував ЄС підключити українські канали замість російських
ФОТО: GETTY

Міністр культури Олександр Ткаченко пропонує колегам з ЄС замість російських  каналів увімкнути українські.

Джерело: Ткаченко під час телемарафону, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Сьогодні я виступав перед міністрами культури та медіа країн ЄС і запропонував їм кілька реальних кроків, що потрібно зробити. А саме відключити російські телеканали з європейських сателітних платформ.

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Це означає, що кількість бруду і пропаганди зменшиться в рази, і вони стануть менш доступними для самих росіян. Натомість ми запропонували замість них включити українські телеканали".

Деталі: За словами Ткаченка, всі міністри "в принципі" підтримали цю ідею, і тепер Україна чекає конкретних кроків.

Також Україна запропонувала припинити або призупинити діяльність росіян в організаціях ЮНЕСКО, "Евримаж" тощо, зупинити діяльність культурних російських центрів в країнах Європи.

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Теми: ЄСРосія
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