Ткаченко запропонував ЄС підключити українські канали замість російських

Міністр культури Олександр Ткаченко пропонує колегам з ЄС замість російських каналів увімкнути українські.

Джерело: Ткаченко під час телемарафону, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Сьогодні я виступав перед міністрами культури та медіа країн ЄС і запропонував їм кілька реальних кроків, що потрібно зробити. А саме відключити російські телеканали з європейських сателітних платформ.

Це означає, що кількість бруду і пропаганди зменшиться в рази, і вони стануть менш доступними для самих росіян. Натомість ми запропонували замість них включити українські телеканали".

Деталі: За словами Ткаченка, всі міністри "в принципі" підтримали цю ідею, і тепер Україна чекає конкретних кроків.

Також Україна запропонувала припинити або призупинити діяльність росіян в організаціях ЮНЕСКО, "Евримаж" тощо, зупинити діяльність культурних російських центрів в країнах Європи.