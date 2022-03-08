Ткаченко запропонував ЄС підключити українські канали замість російських
Міністр культури Олександр Ткаченко пропонує колегам з ЄС замість російських каналів увімкнути українські.
Джерело: Ткаченко під час телемарафону, якого цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Сьогодні я виступав перед міністрами культури та медіа країн ЄС і запропонував їм кілька реальних кроків, що потрібно зробити. А саме відключити російські телеканали з європейських сателітних платформ.
Це означає, що кількість бруду і пропаганди зменшиться в рази, і вони стануть менш доступними для самих росіян. Натомість ми запропонували замість них включити українські телеканали".
Деталі: За словами Ткаченка, всі міністри "в принципі" підтримали цю ідею, і тепер Україна чекає конкретних кроків.
Також Україна запропонувала припинити або призупинити діяльність росіян в організаціях ЮНЕСКО, "Евримаж" тощо, зупинити діяльність культурних російських центрів в країнах Європи.