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До штурму Києва ворог хоче долучити кадирівців та ексвагнерівців – Генштаб

Ольга Глущенко Вівторок, 8 березня 2022, 04:41

Протягом минулої доби ворог здійснював перегрупування для організації штурму Києва і вдався до терору в Ізюмі.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Протягом минулої доби російськими військами здійснювалось перегрупування для організації штурму Києва.

До штурму окупанти планують долучити найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу: спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний), 27 загону СпП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центру СпП "Вітязь" (Москва) Росгвардії та приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер").

При спробі заволодіти містом Ізюм ворог зазнав втрат і відійшов.

Окупанти вдалися до терору у місті, обстрілюючи цивільні помешкання та інфраструктуру.

Нагадаємо: Українські захисники ліквідували під Харковом російського генерал-майора Віталія Герасимова.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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