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Дуда: Путін помиляється, думаючи, що дух українців зламати руйнацією і вбивствами

Вівторок, 8 березня 2022, 07:20

Президент Анджей Дуда заявив, що дох захисників України не зламати руйнуванням будинків і вбивствами мирних жителів.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо Путін думає, що руйнуючи будинки та вбиваючи мирних жителів, російська армія зламає волю та дух захисників України, він глибоко помиляються. Як він мені сказав Володимир Зеленський,  кожен зруйнований будинок і кожна наступна жертва, вбита російською ракетою, збільшує опір у захисників і волю до перемоги" - написав Дуда.

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Раніше високопосадовець міністерства оборони США повідомив, що майже 100% російської бойової потужності, розгорнутої для вторгнення, вже на території України.

У Пентагоні зафіксували, що Росія запустила понад 625 ракет по Україні.

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