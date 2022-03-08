Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда: Путін помиляється, думаючи, що дух українців зламати руйнацією і вбивствами

Вівторок, 8 березня 2022, 08:20

Президент Анджей Дуда заявив, що дох захисників України не зламати руйнуванням будинків і вбивствами мирних жителів.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо Путін думає, що руйнуючи будинки та вбиваючи мирних жителів, російська армія зламає волю та дух захисників України, він глибоко помиляються. Як він мені сказав Володимир Зеленський,  кожен зруйнований будинок і кожна наступна жертва, вбита російською ракетою, збільшує опір у захисників і волю до перемоги" - написав Дуда.

Раніше високопосадовець міністерства оборони США повідомив, що майже 100% російської бойової потужності, розгорнутої для вторгнення, вже на території України.

У Пентагоні зафіксували, що Росія запустила понад 625 ракет по Україні.

powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоАкція "Ні війні": у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ

Генсек ООН без згадки РФ закликав до переговорів та не назвав війну в Україні війною

Росія лякає новими "нещадними" ударами по Україні

Паралельна реальність: РФ "намалювала" собі прихильників у половині областей України

"Не корегуйте вогонь ворога!": Міноборони звернулось до українців

У Facebook більше не можна бажати смерті Путіну й Лукашенку 

Усі новини...
Останні новини
22:02
У Франції затримали активістів, які зайняли віллу дочки Путіна у Біарріці
22:01
Китайські акції в Гонконгу рекордно впали через можливу військову допомогу Росіїї
21:59
Зеленський написав листа рідним загиблого американського журналіста
21:54
Християни світу дистанціються від Кирила й РПЦ через підтримку дій Путіна
21:49
відеоЕфір Першого каналу РФ зірвала його співробітниця: "Мені соромно за кремлівську пропаганду"
21:37
РосЗМІ: Фінська залізниця припиняє приймати вантажі російських відправників
21:36
відеоПропагандист Соловйов в істериці погрожує, що РФ не зупиниться на війні з Україною
21:33
На Донецькому напрямку ЗСУ відбили наступ: знищено до сотні окупантів
21:30
Суд ООН в Гаазі призначив дату оголошення рішення у справі проти РФ про геноцид
21:24
Veteran Hub запустив лінію підтримки сімей військових і ветеранів
Усі новини...