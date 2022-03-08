Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР обіцяє: жоден колаборант не втече від відповідальності

Валентина РоманенкоВівторок, 8 березня 2022, 12:47

Всі правоохоронці та держслужбовці, які на захоплених ворогом територіях допомагають ворогу, понесуть сувору відповідальність перед законом.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: У повідомленні ДБР від 8 березня вказано, що бюро у взаємодії з іншими правоохоронними органами фіксує всі факти допомоги агресору з боку чиновників та правоохоронців.

Дослівно: "На щастя, такі випадки є поодинокими й переважна більшість держслужбовців та правоохоронців сумлінно виконують свої обов’язки, допомагають боронити нашу Батьківщину, навіть ціною свого життя. Але жоден колаборант не втече від відповідальності, наша земля буде звільнена і від них, як і від окупантів.

Бюро продовжує виконувати свої обов’язки й щодо інших правопорушень, які належать до його повноважень. ДБР допомагає правоохоронним, військовим і органам влади захищати країну та забезпечувати правопорядок.

Закликаємо громадян інформувати працівників ДБР про всі можливі правопорушення.

Звертатись можна на гарячу лінію +38 (044) 300 27 07".

Теми: колабораціявійнаДБР
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних

Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Пінчук – Заходу: Дякуємо за їжу і прапори, але нам потрібні літаки й ракети

відеоАкція "Ні війні": у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ

Генсек ООН без згадки РФ закликав до переговорів та не назвав війну в Україні війною

Росія лякає новими "нещадними" ударами по Україні

Усі новини...
колаборація
Помер ексглава ВР Криму, який підтримав окупацію
Поклонська на новій посаді зібралася "захищати права росіян в Україні"
Соратник Медведчука заробив на продажі нафтової компанії в Росії – розслідувачі
Останні новини
02:24
Стараються, продовжать у вівторок – Зеленський про переговори з Росією
02:15
Зеленський подякував росіянці з плакатом “Ні війні” в ефірі російського каналу
02:02
Зеленський оголосив про запуск податкової реформи
01:42
В Україні втрати росіян більші, ніж за дві війни в Чечні – Зеленський
01:41
Офшори "все", порти на черзі: підсумки на економічному фронті 14 березня
01:40
Зеленський звернувся до строковиків РФ: Ми чуємо ваші дзвінки додому
01:32
Рада планує скасувати тендери на публічних закупівлях на час війни
01:32
Зеленський: Російські війська – постачальник зброї для захисту України
01:30
США на зустрічі в Римі застерегли Китай від військової допомоги Росії
01:18
Люди в селах б’ють ворога на підході до Миколаєва – генерал про оборону міста
Усі новини...