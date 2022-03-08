ДБР обіцяє: жоден колаборант не втече від відповідальності

Всі правоохоронці та держслужбовці, які на захоплених ворогом територіях допомагають ворогу, понесуть сувору відповідальність перед законом.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: У повідомленні ДБР від 8 березня вказано, що бюро у взаємодії з іншими правоохоронними органами фіксує всі факти допомоги агресору з боку чиновників та правоохоронців.

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Дослівно: "На щастя, такі випадки є поодинокими й переважна більшість держслужбовців та правоохоронців сумлінно виконують свої обов’язки, допомагають боронити нашу Батьківщину, навіть ціною свого життя. Але жоден колаборант не втече від відповідальності, наша земля буде звільнена і від них, як і від окупантів.

Бюро продовжує виконувати свої обов’язки й щодо інших правопорушень, які належать до його повноважень. ДБР допомагає правоохоронним, військовим і органам влади захищати країну та забезпечувати правопорядок.



Закликаємо громадян інформувати працівників ДБР про всі можливі правопорушення.

Звертатись можна на гарячу лінію +38 (044) 300 27 07".