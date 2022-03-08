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Шмигаль просить людей усього світу вимагати закриття неба над Україною

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 19:51
Шмигаль просить людей усього світу вимагати закриття неба над Україною
графіка з Twitter Шмигаля

Прем’єр Денис Шмигаль закликав людей з усього світу виходити на площі своїх міст 9, 10 і 11 березня з вимогою закрити небо над Україною.

Джерело: Шмигаль у Twitter

Дослівно: "Українці та люди з усього світу! Необхідно зупинити бомбардування українських міст. Від ракет і бомб гинуть цивільні, гинуть діти.

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Виходьте на площі міст 9, 10, 11 березня. Необхідно закрити небо над Україною або допомогти нам це зробити самим!".

Що передувало: Українська влада постійно просить країни НАТО закрити небо над Україною, оскільки російська авіація з повітря руйнує українські міста. Однак НАТО відмовляється це робити.

7 березня у Вашингтоні біля Білого дому відбулася масштабна акція за безполітну зону над Україною і посилення санкцій проти Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до міжнародних партнерів і НАТО та попросив бойову авіацію і засоби ППО, якщо ті не можуть закрити небо над Україною.

Теми: Шмигаль війнаавіаакції
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