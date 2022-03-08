Миколаїв готується до нападу: замовили 50 автобусів для полонених окупантів

У Миколаєві готуються до штурму росіян і уже замовили 50 автобусів для полонених окупантів.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

Пряма мова: "Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт - замоволи 50 автобусів для перевезення полонених".

Деталі: За словами Кіма, ніч у Миколаєві буде спокійною, бо вони намагаються виспатися. За його словами, 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за будь-яку ціну хочуть взяти Миколаїв.