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Миколаїв готується до нападу: замовили 50 автобусів для полонених окупантів

Альона Мазуренко Вівторок, 8 березня 2022, 23:24
Миколаїв готується до нападу: замовили 50 автобусів для полонених окупантів
фото: Міноборони

У Миколаєві готуються до штурму росіян і уже замовили 50 автобусів для полонених окупантів. 

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

Пряма мова: "Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт - замовили 50 автобусів для перевезення полонених... Смішно, не смішно, а підготувати треба".

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Деталі: За словами Кіма, ніч у Миколаєві буде спокійною, бо окупанти намагаються виспатися.

За його словами, 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за будь-яку ціну хочуть взяти Миколаїв.  

Раніше голова Миколаївської ОДА розповів, що окупанти вирішили за всяку ціну взяти Миколаїв. Він порадив городянам встановити на кожному перехресті шини, і якщо ворог прорветься – запалити їх.

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Теми: МиколаїввійнаРосіяУкраїна
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