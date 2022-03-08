Кулеба розповів, від кого Україна хоче гарантій безпеки

Україна хотіла б отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, Росії, а також деяких інших держав.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Безумовно, нам не потрібен другий Будапештський меморандум. Тому що все, що в ньому написано – це що у разі загрози Україні учасники Будапештського меморандуму проведуть консультації. Це ні про що… Це не були справжні гарантії.

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Тому зараз, якщо розробляти гарантії, це мають бути справжні жорсткі гарантії, і підписатися під ними повинні, на нашу думку, постійні члени Ради безпеки ООН, Росія і, можливо, також деякі інші держави, в залежності від дипломатичної конфігурації, яка складеться".

Деталі: Кулеба наголосив, що НАТО ніколи не давав Україні осяжної перспективи членства.

"Нам пообіцяли, що ми станемо членами, в 2008 році, і станом на 2022 рік жоден крок з боку НАТО на цьому шляху не був зроблений", – сказав міністр.

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Він наголосив, що зараз ключовим завданням президента і української дипломатії є безпека держави в осяжній перспективі.

"Перший крок цієї безпеки – це припинення війни, другий – це наші території, і далі вже розбудова України в безпечному середовищі", – зазначив Кулеба.

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