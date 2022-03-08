У Росії підскочили антивоєнні настрої – Фонд Навального

За даними Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального, росіяни за тиждень суттєво змінили свою думку – тепер вже 53% опитаних визнають, що Росія є країною-агресором.

Джерело: результати опитування ФБК

Деталі: Дане інтернет-опитування повторювалося чотири рази за короткий час, а цінність даних полягає саме в динаміці. Останнє опитування датується 3 березня, тому можна допустити, що до 8-го настрої змінилися ще суттєвіше в сторону непідтримки війни з Україною.

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Так, щонайменше 53% людей вже вважають РФ агресором, тоді як початково таких було лише 29%.

За перший тиждень війни також істотно зросла кількість тих, хто вважає, що на російську економіку чекає катастрофа. А тих, хто вірив, що обійдеться без наслідків, в перший день війни було мало, а за тиждень стало ще втричі менше.

Водночас 64% росіян і зараз впритул не бачать своєї провини у війні, багато хто досі впевнений, що в усьому винен Захід.