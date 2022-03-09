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Кулеба – ми різкі з тими партнерами, які намагаються надурити

Середа, 9 березня 2022, 00:57

Україна буде продовжувати тиск на західні країни та компанії щодо посилення санкцій проти РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці на facebook пише міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ніщо не дається просто. Багато складних розмов, комбінацій. Є спроби окремих партнерів обмежитися напіврішеннями (щодо нових санкцій). Дехто намагається гратися з часом. Але ми не збавляємо обертів.

Іноді партнери звинувачують президента, мене, усіх нас у різкості. Так, ми різкі. Іноді безжальні. Особливо до тих, хто нас намагається трішки надурити",- пише міністр.

Він додає: "Ми такі, тому що кожна зброя, кожна санкція, кожна компанія, яка виходить з Росії - це наближення перемоги, це збережене людське життя, це дитинство без страху, це незруйнований будинок, лікарня, школа.

Україна крутить колесо історії і партнери нам допомагають".

Нагадаємо, напередодні Дмитро Кулеба звернувся до світової бізнес-спільноти із закликом припинити співпрацю з Російською Федерацією та надати всю можливу підтримку Україні.

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А президент Володимир Зеленський заявив, що вже давно "охолов до питання НАТО — після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове приймати Україну. Альянс боїться суперечливих питань та конфронтації з РФ".

Теми: Кулеба Дмитросанкціївійна
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