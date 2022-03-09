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Через санкції російський КамАЗ зіткнувся з нестачею деталей для вантажівок

Ольга Глущенко Середа, 9 березня 2022, 06:00
Через санкції російський КамАЗ зіткнувся з нестачею деталей для вантажівок
фото: pixabay

Найбільший у Росії виробник автомобілів КамАЗ через санкції зіткнувся з нестачею деталей для виготовлення вантажівок.

Джерело: РосЗМІ "Известия" із посиланням на лист заводу

Деталі: КамАЗи комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина).

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Через запроваджені санкції проти Росії виник дефіцит іноземних запчастин, тому завод змушений використовувати російські комплектуючі.

"У зв'язку з цим автомобілі всього модельного ряду К3 з березня будуть вироблятися переважно в комплектаціях з російськими аналогами - КПП 154, двигунами КамАЗ, паливною апаратурою АЗПІ", - йдеться в листі.

Теми: Росіясанкції
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