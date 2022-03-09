Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Через санкції російський КамАЗ зіткнувся з нестачею деталей для вантажівок

Ольга Глущенко Середа, 9 березня 2022, 07:00
фото: pixabay

Найбільший у Росії виробник автомобілів КамАЗ через санкції зіткнувся з нестачею деталей для виготовлення вантажівок.

Джерело: РосЗМІ "Известия" із посиланням на лист заводу

Деталі: КамАЗи комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина).

Через запроваджені санкції проти Росії виник дефіцит іноземних запчастин, тому завод змушений використовувати російські комплектуючі.

"У зв'язку з цим автомобілі всього модельного ряду К3 з березня будуть вироблятися переважно в комплектаціях з російськими аналогами - КПП 154, двигунами КамАЗ, паливною апаратурою АЗПІ", - йдеться в листі.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Росіясанкції
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти взяли в заручники лікарню в Маріуполі – голова області

Зеленський вважає, що Україна не стане членом НАТО

Переговори з РФ тривають, обговорюється припинення вогню та виведення військ з України – Подоляк

Декілька нардепів ОПЗЖ хочуть вийти з фракції

Кива більше не народний депутат

відео Ексрегіонал Царьов заявив нібито з Бородянки: В Україні з першої години війни

Усі новини...
Росія
Росія може залучити бійців із Придністров'я до війни в Україні – Генштаб 
Майже 80% американців підтримують відмову від купівлі нафти і газу з РФ
Найбільша у світі звукозаписна компанія закриває офіси в РФ
Останні новини
18:56
Намагалися незаконно вивезти дітей: Кабмін посилив контроль за перетином кордону
18:55
Під Харковом українські військові відкинули ворога за межі позицій
18:47
фото, відеоРосійські військові викрали активіста у Бердянську
18:43
Бійці тероборони визнаватимуться ветеранами війни
18:40
Росіяни покинули одне із сіл Херсонської області
18:35
Глава Євроради розповів про розмову з Путіним
18:35
Суд оштрафував на 30 тисяч рублів Овсяннікову, яка вийшла з плакатом проти війни на росТБ
18:30
Росіяни обстріляли Малинську громаду: одна людина загинула, двоє поранені
18:28
Рада кратно підвищила газову ренту на час дії воєнного та надзвичайного стану
18:28
"Дім для України": за добу 100 тисяч британців погодились прийняти українських біженців
Усі новини...