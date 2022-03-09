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317 танків та 81 гелікоптер: втрати ворога на кінець другого тижня війни

Роман ПетренкоСереда, 9 березня 2022, 09:07
генштаб

Загальні бойові втрати противника з початку війни, яку Росія розв’язала проти України, орієнтовно склали понад 12 тисяч військових, 317 танків, 49 літаків та 81 гелікоптер.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: З 24 лютого по 9 березня втрати росіян складають:

  • особового складу - понад 12 тисяч осіб,
  • танків ‒ 317,
  • ББМ ‒ 1070,
  • артилерійських систем –120,
  • РСЗВ - 56,
  • засоби ППО - 28,
  • літаків – 49,
  • гелікоптерів – 81,
  • автомобільної техніки - 482,
  • кораблі / катери - 3,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
 

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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