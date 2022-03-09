317 танків та 81 гелікоптер: втрати ворога на кінець другого тижня війни
Середа, 9 березня 2022, 09:07
Загальні бойові втрати противника з початку війни, яку Росія розв’язала проти України, орієнтовно склали понад 12 тисяч військових, 317 танків, 49 літаків та 81 гелікоптер.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: З 24 лютого по 9 березня втрати росіян складають:
- особового складу - понад 12 тисяч осіб,
- танків ‒ 317,
- ББМ ‒ 1070,
- артилерійських систем –120,
- РСЗВ - 56,
- засоби ППО - 28,
- літаків – 49,
- гелікоптерів – 81,
- автомобільної техніки - 482,
- кораблі / катери - 3,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
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