317 танків та 81 гелікоптер: втрати ворога на кінець другого тижня війни

Загальні бойові втрати противника з початку війни, яку Росія розв’язала проти України, орієнтовно склали понад 12 тисяч військових, 317 танків, 49 літаків та 81 гелікоптер.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: З 24 лютого по 9 березня втрати росіян складають:

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