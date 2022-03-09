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Британська розвідка: ППО України досягла значних успіхів проти літаків РФ

"Європейська правда"Середа, 9 березня 2022, 08:15

У середу Велика Британія заявила, що протиповітряна оборона України досягла успіху проти російських літаків, що, ймовірно, заважає Росії контролювати повітряний простір.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Здається, українська протиповітряна оборона досягла значних успіхів у боротьбі з сучасними російськими бойовими літаками, що, ймовірно, не дозволило їм досягти будь-якого рівня контролю над повітряним простором", – йдеться в повідомленні розвідки Міністерства оборони Британії у Twitter.

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У оцінці Британії також сказано, що російським силам не вдалося зробити жодного значущого прориву в боях на північний захід від Києва.

Теми: авіавійнаБразиліяУкраїна
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