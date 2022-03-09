Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: ППО України досягла значних успіхів проти літаків РФ

"Європейська правда"Середа, 9 березня 2022, 09:15

У середу Велика Британія заявила, що протиповітряна оборона України досягла успіху проти російських літаків, що, ймовірно, заважає Росії контролювати повітряний простір.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Здається, українська протиповітряна оборона досягла значних успіхів у боротьбі з сучасними російськими бойовими літаками, що, ймовірно, не дозволило їм досягти будь-якого рівня контролю над повітряним простором", – йдеться в повідомленні розвідки Міністерства оборони Британії у Twitter.

У оцінці Британії також сказано, що російським силам не вдалося зробити жодного значущого прориву в боях на північний захід від Києва.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: авіавійнаБразиліяУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Під Харковом українські військові відкинули ворога за межі позицій

Окупанти взяли в заручники лікарню в Маріуполі – голова області

Зеленський вважає, що Україна не стане членом НАТО

Переговори з РФ тривають, обговорюється припинення вогню та виведення військ з України – Подоляк

Декілька нардепів ОПЗЖ хочуть вийти з фракції

Кива більше не народний депутат

Усі новини...
авіа
Шмигаль просить людей усього світу вимагати закриття неба над Україною
"Укроборонпром" обіцяє мільйон доларів за літак окупантів, у тому числі пілотам РФ
У Ryanair обіцяють стати першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну
Останні новини
20:59
Транспорт зупинять, аптеки закриють: які обмеження будуть діяти у Києві під час комендантської години
20:49
Псаки про санкції РФ: Подорожувати Росією не планували
20:48
Російські пропагандисти масово звільняються – джерела
20:47
Зеленський просить українців у світі допомогти зупинити всю торгівлю з РФ
20:45
Кабмін ліквідував дві "виснажені" шахти
20:33
відеоЧерговий російський літак збили поблизу Харкова - Сухопутні війська
20:22
Голова ОДА: Одна військова бригада — і ми погонимо ворога до Луганська
20:18
Росіяни обстріляли евакуаційний автобус з Рубіжного на Луганщині
20:16
ДокументЗагарбники на Херсонщині схиляють українців ставати російськими поліцейськими – "Чесно"
20:15
США наклали санкції на топів Міноборони РФ і глави Рособоронекспорту
Усі новини...