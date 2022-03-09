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Харків - під контролем ЗСУ, на Ізюмщині прикордонники відбили напад на блокпост і взяли диверсанта

Валентина РоманенкоСереда, 9 березня 2022, 08:47

Українські війська продовжують контролювати Харків, тривають бойові дії на Ізюмщині, біля смт Андріївка прикордонники відбили напад ворожої ДРГ.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Харків повністю під обороною ЗСУ. Ворог не робить активних наступальних дій, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на окраїні міста.

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За минулу добу російські окупаційні війська завдали більше 50 артилерійських обстрілів та обстрілів із реактивної системи залпового вогню по районах Олексіївки, П’ятихаток, Північного шосе, Бєлгородського шосе, Холодної гори, Дергачів, Північної та Південної Салтівки.

Приблизно о 21.25 відбувся авіаналіт винищувачів противника з міста Белгород РФ на місто Ізюм. Але в результаті злагоджених дій підрозділів Протиповітряної оборони ЗСУ літаки відступили і взяли зворотній курс. Втрати серед особового складу ЗСУ відсутні.

Тривають бойові дії на Ізюмщині. Противник наводить понтонно-мостові переправи через р. Сіверський Донець та Берека.

ВІДЕО ДНЯ

Українські військові дали чергову відсіч ворогу в напрямку Дергачів. Уночі Сухопутні частини ЗСУ спільно з частинами Нацгвардії та Тероборони перейшли в контрнаступ на позиції артилерії та реактивні системи залпового вогню противника, які систематично обстрілювали околиці міста Харкова.

Після невдалого супротиву - ворог вдався до втечі, при цьому кинув військову техніку у вигляді важкого озброєння.

Частина особового складу противника вдалася у втечі в лісові масиви в напрямку Белгорода, влада просить сприяти місцеве населення бути обачними та за можливості сприяти пошуку втікачів.

Також вночі у селі Андріївка Балаклійського району на Ізюмщині відбувся бій між військовими Державної прикордонної служби та диверсійно-розвідувальними групами противника. Ворог здійснив напад на блокпост.

У результаті бою ворожа ДРГ була вщент розгромлена, особовий склад диверсійної групи почав втікати. При цьому кинули посеред поля свого пораненого бойового товариша. Його наші українські військові-прикордонники взяли в полон.

Теми: війнаХарківська область
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