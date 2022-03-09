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В ОП не виключили обговорень можливого нейтрального статусу України

"Європейська правда"Середа, 9 березня 2022, 10:34

В офісі президента не виключили обговорення можливого нейтралітету країни в переговорах з Росією.

Про це заявив заступник глави ОП Ігор Жовква в ефірі німецького каналу ARD, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

"Такі питання можна було б обговорювати на переговорах, це цілком можливо", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи готова Україна на переговорах прийняти нейтральний статус.

Жовква виступив за зустріч на президентському рівні.

Він підкреслив, що серйозні переговори будуть можливі лише за умови зустрічі Владіміра Путіна із Володимиром Зеленським.

"Зеленський готовий до цього. На жаль, російська сторона не бажає цього робити. Міжнародні партнери мають допомогти у проведенні такої зустрічі. Однак такі переговори та можлива домовленість могли відбутися лише після припинення бойових дій і припинення вогню" - сказав Жовква.

На такій зустрічі, за його словами, можна було б обговорити, як міг би виглядати можливий нейтралітет України. "Нам потрібні жорсткі гарантії, щоб така ситуація ніколи не повторилася", - додав він.

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Теми: НАТОУкраїнаОфіс президента
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