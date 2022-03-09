"БТР спалив, форму віддав": СБУ публікує покази ще одного російського полоненого

Служба безпеки України оприлюднила відео свідчень ще одного російського військового, якого було взято в полон на Чернігівщині.

Джерело: СБУ

Деталі: Чоловік на відео представляється як старший лейтенант Роман Никаноров, що служить у в/ч 90600 на посаді командира взводу зв’язку. Каже, що прибув на територію України в якості командира розвідувального взводу.

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Військові мали завданням здійснити марш кидок в населений пункт Бобровиця (Чернігівщина –ред.).

За словами військового, в населеному пункті Гужівка його залишили з людьми охороняти трал (авто з платформою, на якій перевозять важку техніку ред.), який зламався.

Коли за пару діб ніхто не повернувся старший лейтенант під тиском місцевих жителів пересадив своїх колег у БТР та поїхав геть.

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Водночас пізніше БТР українці заблокували, загнали в болото, де він застряв. Никаноров каже, що прийняв рішення спалити БТР, зібрати речі та йти в бік кордону

З його слів, військові РФ 3-4 дні блукали лісами-полями а поблизу Городні здалися місцевим мисливцям і теробороні, які забрали їхню форму та видали цивільний одяг.

Дослівно СБУ: "Російський загарбник так хотів здатися в полон українцям, що здав не лише свою зброю, але й форму. Тому на допиті СБУ сидить у весільному костюмі, який із жалості йому дали українці.

Говорить, що їм обіцяли 3-4 денний переможний марш і теплу зустріч місцевого населення.

Натомість вони, покинуті напризволяще своїми командирами, кілька днів блукали в лісах, тікали від місцевих жителів, аж поки не здалися в полон "мисливцям з тероборони".