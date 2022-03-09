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Лідери ЄС розділилися щодо членства України – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 9 березня 2022, 17:27

Лідери Європейського Союзу розходяться щодо того, чи варто твердо поставити Україну на шлях членства, схваливши її заявку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Суперечки точаться за день до того, як глави держав-членів ЄС мають обговорити запит Києва про швидке приєднання, поданий минулого тижня.

Посадовець, який бере участь у підготовці саміту ЄС у Версалі та висловився на умовах анонімності, заявив, що всі лідери виступають за зміцнення зв'язків з Україною. 

"Але питання в тому, чи знайдуть вони консенсус щодо розширення, що іноді буває складніше", - сказав чиновник.

Представник ЄС також сказав, що деякі країни блоку підтримують поступову відмову від російського викопного палива до 2027 року.

Нагадаємо, посли ЄС обговорили заявки на вступ України, Молдови та Грузії і попросили Єврокомісію розглянути запити країн та надати свою оцінку.

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Тепер французьке головування в ЄС надішле три листи до Європейської комісії з проханням оцінити заявки трьох країн.

Раніше Кулеба висловився за те, щоб заявку України на членство в ЄС розглядали окремо від заявок Грузії та Молдови.

Детально про заявку України щодо членства дивіться у пояснювальному відео ЄвроПравди або читайте у статті "До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ"

Теми: ЄСУкраїна
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