США вважають, що Росія може скидати "тупі бомби" на Україну

Сполучені Штати бачили ознаки того, що російські військові під час нападу на Україну використовують так звані некеровані бомби, які значно збільшують ризик промаху.

Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"У нас є ознаки того, що росіяни насправді скидають "тупі бомби", — сказав чиновник журналістам на умовах анонімності, додавши, що Сполучені Штати спостерігають "зростаючу шкоду громадянській інфраструктурі та кількість жертв серед цивільного населення".

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Коментарі з'явилися незабаром після того, як стало відомо про ракетний удар по дитячій лікарні в Маріуполі. З початку російського вторгнення в Маріуполі було вбито щонайменше 1170 мирних жителів.

Росія заперечує, що атакує мирних жителів, і заявляє, що використовує "високоточні боєприпаси" та вражає військові об'єкти.

При цьому вже відбувалися неодноразові ракетні удари по житлових кварталах у Харкові, Сумах, Чернігові та в багатьох інших містах та селах.

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Окремо чиновник повідомив, що російські війська просунулися до Харкова. Це підтверджує слова мера міста, який в середу заявив, що російські війська перегруповуються, і описав ситуацію як дуже напружену.

Тим часом, за даними Пентагону, що сьогодні Росія випустила понад 710 ракет по території України. Близько 70 із них було запущено з Білорусі.

Некерована бомба, також відома як бомба вільного падіння або "тупа бомба" — звичайна бомба, яка доставляється літаком і не має системи наведення і таким чином просто слідує балістичній траєкторії.