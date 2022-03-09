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Франція виділяє 100 млн євро на допомогу Україні та сусіднім країнам

"Європейська правда"Середа, 9 березня 2022, 22:37

Франція виділяє 100 мільйонів євро на допомогу Україні та сусіднім країнам, які приймають біженців, що втікають від війни.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції, пише "Європейська правда".

"Зіткнувшись із надзвичайною гуманітарною ситуацією, Франція виділяє 100 млн євро на допомогу Україні та сусіднім країнам. Для постраждалих внаслідок конфлікту вже доставлено приблизно 100 тонн вантажів", - йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

Раніше повідомлялося, що Франція готує житло для перших 10 тисяч біженців з України, які були змушені залишити країну через вторгнення РФ.

Раніше повідомлялося, що залізнична мережа Eurostar пропонує безкоштовні квитки українським біженцям у французькому місті Кале, щоб дістатися до тимчасового візового центру Великої Британії в Ліллі.

Міністерство внутрішніх справ Британії оголосило про створення візового центру на початку тижня.

Теми: ФранціяУкраїна
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