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Президент призначив Юлію Ковалів послом України в Канаді

Середа, 9 березня 2022, 21:43

Президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Канаді Юлію Ковалів.

Фотокопію відповідного указу розмістив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Ковалів до призначення працювала заступницею керівника Офісу президента, а також була членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

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Попереднього посла Андрія Шевченка президент звільнив з посади ще в серпні 2021 року. 

Крім того, президент призначив послом України в Австралії Василя Мірошниченка.

Послом України в Єгипті призначено Миколу Нагорного, який раніше очолював українські диппредставництва у Лівії та Тунісі.

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