Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент призначив Юлію Ковалів послом України в Канаді

Середа, 9 березня 2022, 22:43

Президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Канаді Юлію Ковалів.

Фотокопію відповідного указу розмістив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Ковалів до призначення працювала заступницею керівника Офісу президента, а також була членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Попереднього посла Андрія Шевченка президент звільнив з посади ще в серпні 2021 року. 

Крім того, президент призначив послом України в Австралії Василя Мірошниченка.

Послом України в Єгипті призначено Миколу Нагорного, який раніше очолював українські диппредставництва у Лівії та Тунісі.

powered by lun.ua
Головне сьогодні

300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України — радник Зеленського

США висміяли санкції РФ: вдячні за цю "нагороду", але у списку не той Байден

Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль

відеоЗеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше

Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"

Данілов: У Московії будуть квакати жаби, а Ічкерія стане незалежною

Усі новини...
Останні новини
10:30
Росіяни розграбовують Чорнобиль від спецодягу до автівок – Сирота
10:24
Британська розвідка поділилася оцінкою військової ситуації в Україні
10:18
ФК "Барселона" оголосив про спонсорську угоду зі Spotify: стадіон клубу вперше перейменують
10:14
Два російські винищувачі Су-30см побачили дно Чорного моря - збито біля Одеси
10:04
Fitch вважатиме дефолтом купонні виплати РФ за облігаціями у рублях
10:02
Окупанти викрали 6 співробітників і волонтерів з Бучанської міськради
09:59
відеоЧервоний хрест не дав евакуаційних коридорів на 16 березня – Верещук
09:58
Усі чотири діючі АЕС продовжують стабільно виробляти електроенергію – Енергоатом
09:57
Терористи не пройшли: Котін розповів, як росіян відкинули від Південноукраїнської АЕС
09:53
Росіяни вже вбили 103 українські дитини
Усі новини...