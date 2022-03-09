Президент призначив Юлію Ковалів послом України в Канаді
Середа, 9 березня 2022, 21:43
Президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Канаді Юлію Ковалів.
Фотокопію відповідного указу розмістив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".
Ковалів до призначення працювала заступницею керівника Офісу президента, а також була членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
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Попереднього посла Андрія Шевченка президент звільнив з посади ще в серпні 2021 року.
Крім того, президент призначив послом України в Австралії Василя Мірошниченка.
Послом України в Єгипті призначено Миколу Нагорного, який раніше очолював українські диппредставництва у Лівії та Тунісі.
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