В ОП спростували черговий фейк про те, що втекли з Києва

Президент Володимир Зеленський та команда Офісу президента перебуває на Банковій у Києві.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова: "Ворог не може перемогти нас в бою, тому запускає купу фейків про те, що нібито команда президента залишила Київ. Це неправда.

Я звертаюся до вас з вулиці Банкової біля будівлі Офісу президента, де зараз працює президент і його команда, і буду намагатися робити такі відео якнайчастіше".

Деталі: Тимошенко зазначив, що у середу головним завданням ОП було вивезти мирних мешканців з найгарячіших міст.

"Гуманітарними коридорами сьогодні було евакуйовано близько 48 тисяч людей з трьох напрямків: Київська область – 3,5 тисячі людей, Суми – 43 тисячі людей і Енергодар – тисяча людей. Продовжується також евакуація мирного населення з Харкова десятками тисяч завдяки Укрзалізниці та автобусам. Всі вже в безпеці", - повідомив він.

За словами Тимошенка, команда президента також працює над логістикою гуманітарної допомоги в областях, які активно протистоять російському воєнному вторгненню.