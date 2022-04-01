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Путіну немає місця у "Великій двадцятці" – Трюдо

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 05:39

Країни G20 мусять переглянути участь Росії та її президента Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал CBC, таку заяву зробив канадський прем’єр Джастін Трюдо.

"Коли справа доходить до того, що Володимир Путін сидітиме за цим столом разом з нами, то це стане надзвичайно складно для нас і непродуктивно для G20", - сказав заявив Трюдо.

 "У підсумку, це не може бути звичайною справою, коли Володимир Путін сидить за столом і робить вигляд, що все в порядку. Тому що це не так, і це цілком його провина",- додає він.

Трюдо уточнює – група G20, головним завданням якої є забезпечення економічного зростання у світі, за участі Росії просто не зможе виконувати своє завдання.

"Росія прямо зараз, своїм незаконним вторгненням в Україну, зірвала економічне зростання для всього світу і не може бути конструктивним партнером ", -додає він.

Нагадаємо, G20 – це неформальна група з 19 високорозвинених країн і Європейського Союзу. Члени цього органу зустрічаються один раз на рік для зустрічей на високому рівні.

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Наступна зустріч "Двадцятки" має відбутися 15-16 листопада в Індонезії. У російському МЗС раніше заявляли, що Путін збирається відвідати цю зустріч.

Також нагадаємо, що раніше про потребу виключити РФ із G20 заявляв президент США Джо Байден. Втім, противником цього кроку є Китай.

Теми: ПутінКанада
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