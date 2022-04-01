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Кількість українських біженців у Німеччині майже сягнула 300 тисяч

П'ятниця, 1 квітня 2022, 12:37

У Німеччині зареєстровано майже 295 тисяч біженців з України. 

Про це повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ, пише "Європейська правда".

"На сьогодні федеральна поліція виявила в Німеччині 294 508 біженців з України. Більшість - жінки, діти та старі люди", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними ООН, кількість біженців з України, що втекли від війни за кордон, становить вже понад 4 мільйони. Половина з них - діти.

Найбільше - понад 2,4 мільйона людей - втекли до сусідньої Польщі. 

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Теми: Німеччинабіженці
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