Кількість українських біженців у Німеччині майже сягнула 300 тисяч

У Німеччині зареєстровано майже 295 тисяч біженців з України.

Про це повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ, пише "Європейська правда".

"На сьогодні федеральна поліція виявила в Німеччині 294 508 біженців з України. Більшість - жінки, діти та старі люди", - йдеться у повідомленні.

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Загалом, за даними ООН, кількість біженців з України, що втекли від війни за кордон, становить вже понад 4 мільйони. Половина з них - діти.

Найбільше - понад 2,4 мільйона людей - втекли до сусідньої Польщі.