Теробороні Рівненщини заборонили носити зброю в громадських місцях

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що в регіоні вирішили заборонити носіння вогнепальної зброї членами добровольчих формувань територіальних громад.

Джерело: Коваль у Telegram

Пряма мова Коваля: "На Раді оборони області прийняли рішення заборонити безпідставне носіння членами добровольчих формувань територіальних громад зброї та хизування нею в громадських місцях.

Зараз не час махати нею де попало. Зброя для того, аби захищати Батьківщину.

Наголошую, членам ДФТГ Рівненської області неухильно дотримуватись вимог Статутів Збройних Сил України!".