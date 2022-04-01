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Теробороні Рівненщини заборонили носити зброю в громадських місцях

Роман ПетренкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 12:39

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що в регіоні вирішили заборонити носіння вогнепальної зброї членами добровольчих формувань територіальних громад.

Джерело: Коваль у Telegram

Пряма мова Коваля: "На Раді оборони області прийняли рішення заборонити безпідставне носіння членами добровольчих формувань територіальних громад зброї та хизування нею в громадських місцях.

Зараз не час махати нею де попало. Зброя для того, аби захищати Батьківщину.

Наголошую, членам ДФТГ Рівненської області неухильно дотримуватись вимог Статутів Збройних Сил України!".

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Теми: Рівненська областьвійназброя
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