Теробороні Рівненщини заборонили носити зброю в громадських місцях
П'ятниця, 1 квітня 2022, 12:39
Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що в регіоні вирішили заборонити носіння вогнепальної зброї членами добровольчих формувань територіальних громад.
Джерело: Коваль у Telegram
Пряма мова Коваля: "На Раді оборони області прийняли рішення заборонити безпідставне носіння членами добровольчих формувань територіальних громад зброї та хизування нею в громадських місцях.
Зараз не час махати нею де попало. Зброя для того, аби захищати Батьківщину.
Наголошую, членам ДФТГ Рівненської області неухильно дотримуватись вимог Статутів Збройних Сил України!".
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