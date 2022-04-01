Соціологи намалювали Путіну 81% довіри на тлі війни проти України

81% росіян довіряють своєму президенту Володимиру Путіну та 79% позитивно оцінюють його діяльність, стверджують у Всеросійському центрі вивчення громадської думки.

Джерело: рейтинги ВЦВГД за 1 квітня, який подається без даних про кількість опитаних та статистичну похибку

Деталі: Показник схвалення діяльності президента РФ трохи зріс із 21 по 27 березня 2022 року – склав 79,0% (+1,1 п.п. за тиждень).

На пряме запитання щодо довіри Володимиру Путіну позитивно відповіли 81,0% респондентів (+0,4 п.п. за тиждень).

Довіри до інших політиків у РФ набагато менше: Михайлу Мішустіну довіряють 63,1%, Володимиру Жириновському – 41,1%, Геннадію Зюганову – 27,5%, Сергію Миронову – 27,1% опитаних, Олексію Нечаєву – 8,4%.

Президентська партія також сильно випереджає решту партій: "Єдину Росію" підтримують 41,0% опитаних, КПРФ – 11,2%, ЛДПР – 8,5%, партію "Справедлива Росія – Патріоти – За правду" – 5,8%, "Нові люди" – 4,6%.

Нагадаємо: Днями "Левада-Центр" повідомляв, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого підтримка росіянами дій Володимира Путіна зросла більш ніж на 10% і досягла 83%.

ВІДЕО ДНЯ

3 березня українська соціологічна група "Рейтинг" повідомила, що 93% українців підтримують діяльність президента Володимира Зеленського. До війни, станом на середину лютого, 41% українців довіряв своєму президенту.