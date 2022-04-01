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Для відбудови Маріуполя після війни треба щонайменше $10 мільярдів – мер

Денис КарловськийП'ятниця, 1 квітня 2022, 16:24
Для відбудови Маріуполя після війни треба щонайменше $10 мільярдів – мер
Руйнування житлової забудови Маріуполя. фото: getty images

Міська влада Маріуполя оцінює, що на відбудову зруйнованої інфраструктури потрібно 10 мільярдів доларів.

Джерело: мер міста Вадим Бойченко

Пряма мова Бойченка: "Кожен злочин, кожне вбивство та руйнування, завдане агресором має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду. Військові злочинці мають понести покарання. 

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Зараз ми працюємо в тісній взаємодії з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією, аби після війни домогтися від Росії не тільки репарацій на повну відбудову нашого улюбленого Маріуполя, але й великих виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду".

Передісторія:

  • Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук заявляла 31 березня, що російські окупанти викрали і вивезли 45 тисяч маріупольців на територію РФ. 27 березня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що з міста незаконно депортували від 20 до 30 тисяч маріупольців.
  • Російський президент Володимир Путін у телефонній розмові з французьким президентом Емманюелем Макроном заявив, що евакуація мирного населення з Маріуполя неможлива без капітуляції українських захисників.
  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що дії російських окупантів у Маріуполі можуть кваліфікуватися за міжнародним правом як геноцид.
  • За даними бійців полку "Азов", які захищають місто від російських окупантів, авіація росіян навмисне скидує бомби на будівлі з позначкою червоного хреста на даху.

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Теми: МаріупольокупаціяРосіябудівництво
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