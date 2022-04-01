Для відбудови Маріуполя після війни треба щонайменше $10 мільярдів – мер

Міська влада Маріуполя оцінює, що на відбудову зруйнованої інфраструктури потрібно 10 мільярдів доларів.

Джерело: мер міста Вадим Бойченко

Пряма мова Бойченка: "Кожен злочин, кожне вбивство та руйнування, завдане агресором має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду. Військові злочинці мають понести покарання.

Зараз ми працюємо в тісній взаємодії з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією, аби після війни домогтися від Росії не тільки репарацій на повну відбудову нашого улюбленого Маріуполя, але й великих виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду".

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