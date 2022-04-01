За березень у Києві та області сапери знищили 10 тисяч боєприпасів
Фахівці поліції спільно з рятувальники вилучили й знищили вже 10 тисяч боєприпасів у столиці та Київській області.
Джерело: пресслужба Національної поліції
Дослівно: "Впродовж березня на території Києва та Київської області фахівці вибухотехнічної служби Національної поліції України спільно з колегами із ДСНС України вилучили та знищили близько 10 тисяч боєприпасів різного виду.
Нерозірвані боєприпаси фахівці контрольовано знищують у спеціально відведених місцях".
Деталі: За даними поліції, з-поміж боєприпасів сапери знаходили нездетоновані тактичні ракети, авіаційні бомби, велику кількість артилерійських боєприпасів та ручні гранати.
Крім того, в одному з районів столиці виявили і знешкодили дрон-камікадзе росіян, який залишався в стані бойової готовності.
У поліції вкотре нагадали, що при виявленні підозрілих предметів громадянам заборонено наближатися до них та торкатися.
Про будь-яку таку знахідку треба повідомляти до територіальних підрозділів поліції або через telegram-чат Кіберполіції @ukraine_avanger_bot. Окремо про правила поведінки з нерозірваними снарядами можна ознайомитися за посиланням.
Передісторія:
- Британська розвідка прогнозує, що в найближчі тижні в околицях Києва будуть точитися запеклі бої, попри заявлений росіянами відвід військ на київському напрямку. Збройні сили України зафіксували відведення 700 одиниць техніки російських окупантів, але попереджають, що провокації та наступ можуть відновитися.
- У столиці через постійні вибухи боєприпасів, снарядів артилерії та ракет в околицях регулярно повідомляють про небезпечний рівень забруднення повітря.