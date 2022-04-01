За березень у Києві та області сапери знищили 10 тисяч боєприпасів

Фахівці поліції спільно з рятувальники вилучили й знищили вже 10 тисяч боєприпасів у столиці та Київській області.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Дослівно: "Впродовж березня на території Києва та Київської області фахівці вибухотехнічної служби Національної поліції України спільно з колегами із ДСНС України вилучили та знищили близько 10 тисяч боєприпасів різного виду.

Реклама:

Нерозірвані боєприпаси фахівці контрольовано знищують у спеціально відведених місцях".

Деталі: За даними поліції, з-поміж боєприпасів сапери знаходили нездетоновані тактичні ракети, авіаційні бомби, велику кількість артилерійських боєприпасів та ручні гранати.

Крім того, в одному з районів столиці виявили і знешкодили дрон-камікадзе росіян, який залишався в стані бойової готовності.

ВІДЕО ДНЯ

У поліції вкотре нагадали, що при виявленні підозрілих предметів громадянам заборонено наближатися до них та торкатися.

Про будь-яку таку знахідку треба повідомляти до територіальних підрозділів поліції або через telegram-чат Кіберполіції @ukraine_avanger_bot. Окремо про правила поведінки з нерозірваними снарядами можна ознайомитися за посиланням.

Передісторія: