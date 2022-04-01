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Росія вимушена штучно підтримувати курс рубля – Мінфін США

П'ятниця, 1 квітня 2022, 23:20

Західні санкції вже руйнують російську економіку. На цьому тлі влада РФ намагається штучно підтримувати рубль від знецінювання.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву для CNN висловив високопоставлений чиновник міністерства фінансів США.

Нагадаємо, західні санкції призвели до різкого знецінення російської валюти. Антирекорд було досягнуто 7 березня коли офіційний курс 143 рубля за долар. Втім, станом на 1 квтіня курс складає 83 рубля за долар, майже повернувшись до довоєнних показників.

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Цей факт у РФ подається як слабкість західних санкцій та міцність російської економіки.

Втім, у Мінфіні США пояснюють -  насправді купівельна спроможність рубля вже істотно знижена через різке зростання цін у Росії.

В свою чергу, нинішнє укріплення там пов’язують із введеними адміністративними обмеженнями, зокрема – вимогою  продажу експортерами 8-% валютної виручки, а аткож забороною валютних переказів за кордон.

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Ці кроки штучно підвищили попит на рубль.

"Насправді російська економіка занурюється в рецесію та пригнічується через стрімку інфляцію", - відмічають у Мінфіні США.

Теми: РосіяСША
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