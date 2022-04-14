Чоловіки підкупляли прикордонників майже сто разів за 1,5 місяці війни

Державна прикордонна служба повідомила, що її працівникам за півтора місяці війни пропонували хабарі 76 разів.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Повідомляється, що з початку березня прикордонників намагалися підкупити 76 разів

Загальна сума пропонованих хабарів: 46 650 доларів США, 7 750 євро, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих та 3000 чеських крон

"Вирішувати" питання у такий спосіб намагалися військовозобов’язані чоловіки.

📍З початку березня прикордонників намагалися підкупити 76 разів

▪️Загальна сума пропонованих хабарів: 46 650 доларів США, 7 750 євро, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих та 3000 чеських крон

▪️«Вирішувати» питання у такий спосіб намагалися військовозобов’язані чоловіки pic.twitter.com/fYKNRQwICO — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) April 14, 2022