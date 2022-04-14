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Чоловіки підкупляли прикордонників майже сто разів за 1,5 місяці війни

Роман ПетренкоЧетвер, 14 квітня 2022, 12:55

Державна прикордонна служба повідомила, що її працівникам за півтора місяці війни пропонували хабарі 76 разів.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Повідомляється, що з початку березня прикордонників намагалися підкупити 76 разів

Загальна сума пропонованих хабарів: 46 650 доларів США, 7 750 євро, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих та 3000 чеських крон

"Вирішувати" питання у такий спосіб намагалися військовозобов’язані чоловіки.

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Теми: Прикордонна службакордонвійнаРосія
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