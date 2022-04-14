Чоловіки підкупляли прикордонників майже сто разів за 1,5 місяці війни
Четвер, 14 квітня 2022, 12:55
Державна прикордонна служба повідомила, що її працівникам за півтора місяці війни пропонували хабарі 76 разів.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Повідомляється, що з початку березня прикордонників намагалися підкупити 76 разів
Загальна сума пропонованих хабарів: 46 650 доларів США, 7 750 євро, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих та 3000 чеських крон
"Вирішувати" питання у такий спосіб намагалися військовозобов’язані чоловіки.
📍З початку березня прикордонників намагалися підкупити 76 разів— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) April 14, 2022
▪️Загальна сума пропонованих хабарів: 46 650 доларів США, 7 750 євро, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих та 3000 чеських крон
▪️«Вирішувати» питання у такий спосіб намагалися військовозобов’язані чоловіки pic.twitter.com/fYKNRQwICO
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