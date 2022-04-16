У Белграді відбувся проросійський мітинг

Тисячі сербів, розмахуючи російськими та сербськими прапорами та несучи фотографії президента РФ Владіміра Путіна, пройшли маршем по Белграду до російського посольства у п'ятницю, щоб протестувати проти спроб уряду Сербії дистанціюватися від Москви після її вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Натовпи людей, багато з яких є представниками ультранаціоналістичних організацій, приєдналися до маршу від центру міста до російського посольства, де вони випустили сигнальні ракети, заспівали російський та сербський гімни та вітали дві країни як братні народи.

"Я прийшов на цей мітинг, щоб підтримати Росію і сказати голосне і чітке "ні" політиці влади Белграда, яка прийняла ганебне рішення проголосувати проти Росії в ООН", - сказав учасник акції Младен Обрадович.

За останні тижні Белград тричі голосував за резолюції Організації Об’єднаних Націй, які засуджували вторгнення Росії в Україну та відсторонили її від діяльності головного органу ООН з прав людини.

Тим не менш, Сербія, яка майже повністю залежить від російського газу та нафти, відмовляється вводити санкції проти Кремля і підтримує регулярні рейси до Москви.

Протестувальники скандували "Ні НАТО" і "Серби і росіяни - брати", а також гасла проти президента Александара Вучича, який переміг на президентських виборах 3 квітня, тоді як його партія отримала найбільше голосів для формування уряду.