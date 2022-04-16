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У Белграді відбувся проросійський мітинг

"Європейська правда"Субота, 16 квітня 2022, 08:45

Тисячі сербів, розмахуючи російськими та сербськими прапорами та несучи фотографії президента РФ Владіміра Путіна, пройшли маршем по Белграду до російського посольства у п'ятницю, щоб протестувати проти спроб уряду Сербії дистанціюватися від Москви після її вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Натовпи людей, багато з яких є представниками ультранаціоналістичних організацій, приєдналися до маршу від центру міста до російського посольства, де вони випустили сигнальні ракети, заспівали російський та сербський гімни та вітали дві країни як братні народи.

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"Я прийшов на цей мітинг, щоб підтримати Росію і сказати голосне і чітке "ні" політиці влади Белграда, яка прийняла ганебне рішення проголосувати проти Росії в ООН", - сказав учасник акції  Младен Обрадович.

За останні тижні Белград тричі голосував за резолюції Організації Об’єднаних Націй, які засуджували вторгнення Росії в Україну та відсторонили її від діяльності головного органу ООН з прав людини.

Тим не менш, Сербія, яка майже повністю залежить від російського газу та нафти, відмовляється вводити санкції проти Кремля і підтримує регулярні рейси до Москви.

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Протестувальники скандували "Ні НАТО" і "Серби і росіяни - брати", а також гасла проти президента Александара Вучича, який переміг на президентських виборах 3 квітня, тоді як його партія отримала найбільше голосів для формування уряду.

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