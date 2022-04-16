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Росія направила Чехії ноту через постачання зброї Україні, Прага назвала її нісенітницею

"Європейська правда"Субота, 16 квітня 2022, 18:46

Росія направила дипломатичну ноту Чехії, в якій попередила, що Прага не може постачати колишнє радянське озброєння до третіх країн без згоди Москви.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише "Європейська правда" із посиланням на Ceske Noviny.

Міністр заявив, що чеське міністерство ніяк не відреагує і сказав, що "це нісенітниця, і щодо цих коштів засобів немає пункту, який забороняє реекспорт".

"У МЗС надійшла нота про те, що нам нібито не дозволено постачати зброю радянського виробництва до третіх країн без дозволу Росії. Росія вимагає брехати, щоб припинити нашу підтримку України", - заявив Ліпавський.

За словами міністра оборони Яни Чернохової, заява Росії є черговою зухвалою спробою відмовити країни Заходу від допомоги Україні.

"Росія намагається відбити бажання у західних країн допомагати Україні загрозами, шантажем та поширенням дезінформації. У цьому випадку Москва стверджує, що без згоди Росії Чехія не має експортувати колишні радянські технології", - сказала вона.

Чеська сторона надає Україні зброю та іншу військову техніку. Станом на 6 квітня загальна вартість матеріалів, подарованих Україні, становить 1,1 мільярда крон. Проте з міркувань безпеки Міноборони якийсь час не заявляло, яку військову техніку воно спрямовує.

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За даними ЗМІ, Чехія також відправила в Україну самохідні гаубиці "Дана" та реактивні системи залпового вогню РМ-70 "Град" виробництва Чехословаччини.

Раніше цього тижня Росія офіційно попередила США та інші західні країни, що їхні постачання зброї в Україну розпалюють конфлікт і можуть мати "непередбачувані наслідки".

Теми: ЧехіяРосіязброя
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