За добу Україна завдала РФ більших втрат, ніж та мала за 8 років боїв у Сирії – The Economist

За 24 години боїв в Україні Росія втратила більше, ніж за 8 років війни у Сирії.

Джерело: The Economist

Дослівно: "Незважаючи на перевагу в озброєнні та чисельності, Україна за 24 години завдала РФ більше втрат, ніж Росія зазнала за вісім років боїв у Сирії".

Деталі: Наголошується, що протитанкові засоби України чинили серйозний опір наступу Росії на півночі та сході країни.

Також у журналі зазначають, що на папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапур: "Комусь це може здатися дивним".

Передісторія: Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" було підбито флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.

Видання Forbes оцінило втрату "Москви" в 750 мільйонів доларів для російського військового бюджету.