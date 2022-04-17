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За добу Україна завдала РФ більших втрат, ніж та мала за 8 років боїв у Сирії – The Economist

Мазуренко Альона Неділя, 17 квітня 2022, 02:07
таблиця: The Economist

За 24 години боїв в Україні Росія втратила більше, ніж за 8 років війни у Сирії.

Джерело: The Economist

Дослівно: "Незважаючи на перевагу в озброєнні та чисельності, Україна за 24 години завдала РФ більше втрат, ніж Росія зазнала за вісім років боїв у Сирії".

Деталі: Наголошується, що протитанкові засоби України чинили серйозний опір наступу Росії на півночі та сході країни.

Також у журналі зазначають, що на папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапур: "Комусь це може здатися дивним".

 

Передісторія: Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" було підбито флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.

Видання Forbes оцінило втрату "Москви" в 750 мільйонів доларів для російського військового бюджету.

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Теми: РосіяУкраїнавійна
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