Окупантів з Чорнобиля планують перекинути у Бєлгородську область – Генштаб

Російських окупантів, яких виводять з Чорнобиля, планують перекинути до Бєлгородської області РФ.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "З району Чорнобиля до населених пунктів, що розташовані на території Білорусі виводяться окремі підрозділи 5-ї, 29-ї та 35-ї загальновійськових армій Східного військового округу та 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, ймовірно, з подальшим переміщенням до Бєлгородської області.

Реклама:

За наявною інформацією, до залізничної станції Долбіно (Бєлгородська область) прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу".

Деталі: Українські захисники відзначають, що таким чином ворог, щоб підготуватися до наступальних дій, продовжує перегрупування військ.

На Волинському напрямку обстановка змін не зазнала.

ВІДЕО ДНЯ

На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії, 37-ї окремої мотострілецької бригади та 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії.

Наступальних дій не проводив, основні зусилля зосереджував на веденні оборони окремих рубежів з метою прикриття відведення військ в Білорусь.

Окупанти мінують місцевість та техніку, яка не підлягає евакуації, руйнують об’єкти інфраструктури для затримки просування українців військ.

За наявними даними, підрозділи РФ, які відводяться до Білорусі, зосереджуються на території Поліського радіаційного заповідника у районах населених пунктів Кіров, Хільчиха, Наровля та Волоховщина.

На Сіверському напрямку основні зусилля окупанти зосередили на прикритті відведення військ в РФ.

На Чернігівському напрямку росіяни продовжують блокувати Чернігів та завдають артилерійських ударів по житлових кварталах міста та позиціях ЗСУ.

Щоб наростити сили з н.п. Валуйки (Бєлгородська область РФ) у район Піски (Харківська обл.) перемістили підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, імовірно, з метою ведення бойових дій на Донецькому напрямку.

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює перегрупування військ та артилерійські обстріли житлових кварталів. Проводить повітряну розвідку позицій підрозділів ЗСУ із застосуванням БПЛА.

На Ізюмському напрямку окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець, здійснюють перегрупування військ з метою створення наступального угруповання.

На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на більшості напрямків. Наносить авіаційні удари по підрозділах наших військ у районах населених пунктів Рубіжне, Біла Гора, Мар’їнка, Сєверодонецк.

Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне.

Здійснює вогневе ураження та штурмові дії з метою встановлення контролю над містом Маріуполь.

Розпочав наступальні дії у напрямках Велика Новосілка та Роздольне. Був зупинений на обох напрямках.

На Південнобузькому напрямку суттєвих змін в положенні та переміщенні противника не зафіксовано.

Передісторія: